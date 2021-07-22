Власти Ленобласти нашли подрядчика, который достроил школу в Лукашах

Ожидается, что учреждение возведут в ранее оговоренный срок.

В Ленинградской области нашли компанию, которая согласилась достроить школу в поселке Лукаши. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти отмечают, что здание планируют завершить в срок. За работы возьмется новая субподрядная организация, а контролировать процесс будет районное управление по строительству. Напоминаем, что директор школы отказался принимать объект, после чего губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что не совсем понимает его тактику, а также постоянные больничные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в школы Ленобласти пойдет почти 22 тысячи первоклассников. Он отметил, что всего осенью 2021 года в школу пойдут более 180 тысяч человек.