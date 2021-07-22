В школы Ленобласти пойдет почти 22 тысячи первоклассников

1 сентября двери школ откроются перед маленькими учениками.

В Ленинградской области в школу 1 сентября пойдут почти 22 тысячи первоклассников. Об этом рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов во время заседания правительства региона.

Он отметил, что всего осенью 2021 года в школу пойдут более 180 тысяч человек. В 2020 году цифра была скромнее: 174,5 тысяч человек, в том числе 20,4 тысячи первоклассников. Тарасов добавил, что в Ленобласти работают 879 образовательных организаций, в которых работают 24,9 тысяч педагогов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко поручил завершить реновацию Лукашевской школы до 1 сентября. Также Дрозденко пообещал, что против виновника в срыве проекта реновации Лукашевской школы примут меры.