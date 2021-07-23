К месту ДТП у Кузнечного прибыли спасатели

В Приозерском районе Ленинградской области произошла авария, в результате которой автомобиль оказался на дороге. На место происшествия прибыли спасатели.

Сообщение о происшествии поступило 23 июля в 1:20. В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека личного состава МЧС и одна единица спецтехники. Спасатели отбуксировали машину до безопасной зоны. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.