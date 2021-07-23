На проспекте Ветеранов не смогли разъехаться такси и автобус

В пятницу утром, 23 июля, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и автобуса.

По словам очевидцев, таксист сервиса «Ситимобил» врезался в автобус на проспекте Ветеранов.

Как пишут свидетели произошедшего, маршрутка остановилась в непредназначенном для приема пассажира месте, а таксист не держал дистанцию.

Судя по опубликованным кадрам, у такси сильно пострадала передняя часть автомобиля. «Ситимобил отличился на проспекте Ветеранов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.