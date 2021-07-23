В Ленобласти женщина ножом ударила свою невестку

В Волосовском районе Ленобласти гражданка Таджикистана получила ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, госпитализировали женщину 1997 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости в состоянии средней тяжести.

В квартире дома по проспекту Вингиссара в Волосово задержали подозреваемую.

По предварительной информации, женщина 1974 года рождения во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударила в живот свою невестку. С места происшествия изъято два кухонных ножа. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине росгвардеец спас женщину от грабителя с ножом. Мужчина услышал крики и бросился на помощь. Сотрудник Росгвардии в ночь на 19 июля помог ограбленной и раненной женщине.