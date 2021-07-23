На «Электросиле» взяли «Таню Набокову», пристававшую в Сети к детям

На &#171;Электросиле&#187; взяли &#171;Таню Набокову&#187;, пристававшую в Сети к детям
В метро "Электросила" задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto

В Петербурге в метро задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщает Gazeta.SPb.ru, 22 июля после полуночи правоохранительным органам стало известно, что в социально сети неизвестный под псевдонимом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Свое злодеяние человек, скрывающийся под именем «Таня Набокова», совершал в период с 21 по 25 декабря 2017 года.

Кроме этого, в Московском районе с 24 декабря 2017 по 13 апреля 2018 неизвестный «Вконтакте» также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летнего подростка.

20 июля текущего года было возбуждено уголовное дело. На следующий день, на станции метро «Электросила» был задержан подозреваемый. Им оказался 19-летний парень.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 11-летнему мальчику.

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