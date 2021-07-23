Задержан мужчина, укравший в Петербурге картину за 15 млн рублей

Задержан мужчина, укравший в Петербурге картину за 15 млн рублей
Обвиняемого задержали в Москве и привезли в Петербург. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители сумели задержать мужчину, укравшего 12 лет назад картину за 15 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицейские «взяли» обвиняемого в хищении дорогостоящей картины.

Выяснилось, что в Петроградском районе 12 лет назад, в июне 2010 года мужчина сообщил о хищении путем обмана из офисного здания на Петровской набережной картины А. Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Управление уголовного розыска ГУ МВД России в совершении данного преступления изобличили 53-летнего уроженца Азербайджана. Известно, что мужчина скрывался от органов следствия. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

Наконец оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Несколько дней назад, 21 июля обвиняемый был задержан в Москве. Мужчину отправили в Петербург, чтобы провести необходимые следственные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Лувра в Эрмитаж привезли Мадонну Рафаэля.

картина новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпинском районе местные жители спасли раненую сову
Спасатели тушили пожар в подвале на проспекте Мечникова
На Крупской загорелись 100 «квадратов» кровли административного здания
В Смольном рассказали о снижении темпов распространения коронавируса
В Петербурге нашли убийцу, зарезавшего женщину 10 лет назад
В России за сутки коронавирус подтвердился почти у 24 тыс. человек
В Пушкине автоледи на переходе сбила пешеходов
Под Петербургом задержали угонщика мотоцикла