Задержан мужчина, укравший в Петербурге картину за 15 млн рублей

Обвиняемого задержали в Москве и привезли в Петербург. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Обвиняемого задержали в Москве и привезли в Петербург. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители сумели задержать мужчину, укравшего 12 лет назад картину за 15 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, полицейские «взяли» обвиняемого в хищении дорогостоящей картины.

Выяснилось, что в Петроградском районе 12 лет назад, в июне 2010 года мужчина сообщил о хищении путем обмана из офисного здания на Петровской набережной картины А. Беггрова «Зимняя панорама Петербурга».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Управление уголовного розыска ГУ МВД России в совершении данного преступления изобличили 53-летнего уроженца Азербайджана. Известно, что мужчина скрывался от органов следствия. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

Наконец оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. Несколько дней назад, 21 июля обвиняемый был задержан в Москве. Мужчину отправили в Петербург, чтобы провести необходимые следственные действия.

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