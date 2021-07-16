Из Лувра в Эрмитаж привезли Мадонну Рафаэля

В Эрмитаж приехала жемчужина Лувра. Мадонна Рафаэля останется на два месяца. Фото: Baltphoto

В Эрмитаж приехала жемчужина Лувра. Мадонна Рафаэля останется на два месяца. Фото: Baltphoto

Картина останется в городе на Неве в течение двух месяцев.

Как сообщает «Фонтанка» 16 июля, в Северную столицу в Эрмитаж из Лувра в Париже привезли картину «Прекрасная садовница» или же «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» Рафаэля Санти.

Известная картина из Лувра будет в Санкт-Петербурге только два месяца. С 21 июля по 19 сентября.

Творение Рафаэля Санти будет находиться в Аполлоном зале музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитажа.

Картина ожидалась в Петербурге еще в декабре 2020 года, чтобы стать частью выставки «Линии Рафаэля», но не смогла вовремя доехать из-за введения коронавирусных ограничений.

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