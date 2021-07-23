Таксист Uber врезался в столб на Петергофском шоссе

Утром 23 июля таксист сервиса Uber неудачно закончил свой маршрут возле столба на Петергофском шоссе.

На опубликованных кадрах видно, как машина стоит уткнувшись передом в столб.

«Uber на Петергофском шоссе закончил маршрут возле столба», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожный инцидент произошел в Красносельском районе, на Петергофском шоссе у поворота к ЛЭМЗ — Ленинградскому электромеханическому заводу. Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.