Таксист Uber врезался в столб на Петергофском шоссе

Таксист Uber врезался в столб на Петергофском шоссе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 23 июля таксист сервиса Uber неудачно закончил свой маршрут возле столба на Петергофском шоссе.

На опубликованных кадрах видно, как машина стоит уткнувшись передом в столб.

«Uber на Петергофском шоссе закончил маршрут возле столба», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожный инцидент произошел в Красносельском районе, на Петергофском шоссе у поворота к ЛЭМЗ — Ленинградскому электромеханическому заводу. Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

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