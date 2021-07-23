Мужчина избил палкой своего знакомого в Гатчинском районе

В Гатчинском районе избили мужчину.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 22 июля. В больницу обратился мужчина 1971 года рождения, неработающий, проживающий в поселке Новый Свет.

Врачи диагностировали у него множественные переломы правой голени. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По подозрению в его избиении задержан мужчина 1974 года рождения. По предварительной информации, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он деревянной палкой избил потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области подозреваемого в нападении на сотрудника службы фотофиксации нарушений удалось задержать.