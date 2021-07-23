В Пушкине автоледи на переходе сбила пешеходов

В Пушкине женщина сбила самокатчиков. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Пушкине женщина сбила самокатчиков. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Пушкинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода.

Как сообщается в социальный сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» все случилось в городе Пушкин.

Женщина, находящаяся за рулем «Форда» совершила наезд на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Стоит заметить, что пострадавшие были с самокатами, однако они спешились с них прежде чем перейти дорогу.

Несмотря на соблюдение правил дорожного движения, пешеходам не удалось избежать наезда иномарки.

На кадрах заметно, что пострадали двое. Но впереди идущей женщине повезло, автомобиль задел ее, но она сумела устоять на ногах. Чуть позднее видно, что она повредила нижнюю конечность, потому как хромала.

Менее удачно все оказалось для мужчины. Пока неизвестно, в каком он состоянии, однако пешеход остался лежать на асфальте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга на пешеходном переходе сбили девушку.