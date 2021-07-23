Спасатели тушили пожар в подвале на проспекте Мечникова

Спасатели тушили пожар в подвале на проспекте Мечникова
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В пятницу, 23 июля, в Калининском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 10:58. На проспекте Мечникова, дом 19 загорелось подвальное помещение.

Обгорела обстановка на площади 15 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Справиться с огнем удалось в 11:40.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара. Женщина упала из окна восьмикомнатной квартиры в Невском районе Петербурга.

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