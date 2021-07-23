Бизнес-леди пыталась украсть 32 млн рублей из бюджета Петербурга

Бизнес-леди пыталась украсть 32 млн рублей из бюджета Петербурга
Расследование продолжается. Фото: Следственный Комитет РФ

В Петербурге правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество. Она хотела украсть 32 млн рублей из городского бюджета.

Следователи открыли уголовное дело о мошенничестве в отношении 36-летней управляющей — индивидуального предпринимателя одной из организаций Петербурга, сообщает городское управление СК.

Подозреваемая заключила с администрацией Красносельского района государственный контракт по организации отдыха детей-инвалидов в санаториях Черного и Азовского морей. Сумма контракта составляла 32 млн рублей. Однако выполнять свои обязательства она не собиралась.

Преступный умысел бизнес-леди выявили правоохранители. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция быстро отыскала мужчину, обокравшего пожилую петербурженку.

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Бизнес-леди пыталась украсть 32 млн рублей из бюджета Петербурга