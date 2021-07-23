В Выборгском районе боксер избил постояльца отеля

В Выборгском районе Петербурга задержал мужчина, который избил постояльца отеля. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, один из постояльцев отеля пил напиток через трубочку, что по какой-то причине вызвало недовольство мужчины, приехавшего в город для участия в соревнованиях по боксу.

Между ними завязался словесный конфликт, после чего они вышли на улицу. Во время выяснения отношений около отеля спортсмен нанес своему оппоненту несколько ударов в область головы. Затем нападавший зашел в гостиницу, где продолжил вести себя неадекватно. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

Пострадавшего, жителя Московской области, госпитализировали в одну из городских больниц, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом носа и другие травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в больницу обратился мужчина 1971 года рождения, неработающий, проживающий в поселке Новый Свет. Врачи диагностировали у него множественные переломы правой голени. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.