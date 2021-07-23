Телеканал «ЛенТВ24» запускает утреннее развлекательное шоу

С понедельника, 26 июля, телеканал «ЛенТВ24» запускает долгожданное утреннее шоу «Будим в будни». Ведущие с самого утра зарядят телезрителей оптимизмом, позитивом и драйвом.

Вести утреннее шоу «Будим в будни» будут Егор Гельвер, Виталий Зуев, Антон Саханов и Кристина Элиш. Ровно в 6:00 ведущие скажут «Поехали!» и в режиме нонстоп будут удивлять и давать заряд бодрости.

«Я терпеть не могу скучать, сидеть на месте без дела и тем более, грустить. И ещё смотреть на то, как хандрят другие. Так что буду делиться со всеми частичкой своей неуёмной энергии», — рассказывает Кристина Элиш.

Егор Гельвер отметил, что уникальные корреспонденты телеканала будут удивлять своими неожиданными сюжетами или прямыми включениями.

Во время утреннего шоу каждые 30 минут будут передаваться новости о происходящем в мире, стране, Петербурге и Ленобласти. Ведущие новостей Надежда Завьялова и Роман Васильев обещают, что отберут из информационного потока самые свежие и актуальные события.

«Я надеюсь, что утреннее шоу станет одной из самых востребованных утренних программ на Северо-Западе России. Что его полюбят не только жители Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода и других больших и малых городов Северо-Запада России… Ну, а глядя в горящие глаза наших творческих ребят, которые делают шоу, можно точно сказать – программа получится», — заключил гендиректор телеканала Олег Черных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеканал ЛенТВ24 появился на платформе Rutube.