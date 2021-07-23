В Сланцах мужчина завел 12-летнюю девочку в магазин и начал приставать

В Сланцах мужчина завел 12-летнюю девочку в магазин и начал приставать
Девочка сумела вырваться и спастись. Фото: unsplash

В Ленинградской области в городе Сланцы полиция начала поиски мужчины, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля вечером в полицию обратилась 37-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что днем того же дня, на улице Ленина неизвестный совершил в отношении ее 12-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Оказалось, что мужчина применил к ребенку физическую силу. Он завел девочку через черный ход в магазин, где и начал приставать к несовершеннолетней. Однако пострадавшая сумела вырваться и убежать.

Известно, что видеозапись на прилегающей территории не велась.

У злоумышленника была борода, черные брови и вытянутое лицо. Надета на мужчине была темно-зеленая футболка, темно-синие штаны и черные кроссовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 11-летнему мальчику.

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