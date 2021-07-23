Преступную группу в Петербурге обвиняют в мошенничестве и убийстве

Преступную группу в Петербурге обвиняют в мошенничестве и убийстве
Расследование продолжается. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Следователи продолжают расследование уголовных дел о мошенничестве и убийстве в отношении шести членов преступной группы.

Как сообщили в петербургском следственном управлении СК, в мошенничестве и убийстве группой лиц обвиняют шестерых мужчин в возрасте от 49 до 63 лет. Вскоре их могут заключить под стражу.

По данным следствия, обвиняемые с 2019 по 2020 год занимались мошенничеством с квартирами социально незащищенных граждан. Кроме того, для сокрытия следовав преступления злоумышленники убили одного из потерпевших — 51-летнего мужчину, тело которого закопали в Лужском районе. Один из обвиняемых — исполнитель убийства — показал, где было закопано тело.

Уголовное дело передали в управление по расследованию особо важных дел. Обвиняемые могут быть причастны к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнес-леди пыталась украсть 32 млн рублей из бюджета Петербурга.

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Преступную группу в Петербурге обвиняют в мошенничестве и убийстве
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