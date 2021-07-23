В Пушкинском районе 53 спасателя локализовали огонь в ангаре

В Пушкинском районе уже полтора часа спасатели борются с огнем в поселке Шушары. Пожар удалось локализовать.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 23 июля пожарные машины поехали на улицу Мира дома 11.

О том, что ангар загорелся пожарные узнали в 14:17. Оказалось, что горение кровли происходило на общей площади 1400 квадратных метров. Кроме того, случилось частичное обрушение данной кровли.

Выезд подразделений проходил по номеру №1-2. Затем же, в 14:31, ранг пожара повысили до №3.

Однако уже в 15:48 произошло локализация. Спасатели начали работать по № 2.

Отмечается, что информации пострадавших не поступало.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС 15 единиц техники и 53 человека личного состава.