В Шушарах ликвидировали пожар на 1400 квадратах в ангаре

Пожар ликвидировали за четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожар ликвидировали за четыре часа. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Пушкинском районе спасатели справились с крупным пожаром в ангаре. Его тушили на протяжении четырех часов.

По информации петербургского управления МВД, пожар в ангаре на улице Мира, 11 ликвидировали в половину восьмого вечера. Предварительно, никто в пожаре не пострадал.

Напомним, очевидцы вызвали пожарных к ангару в Шушарах в 14:17. Кровля ангара загорелась на общей площади в 1400 квадратных метров. Часть кровли обрушилась.

Спустя 15 минут после сообщения о пожаре ранг повысили до номера 3. К 15:48 пожар локализовали, а еще через час было ликвидировано открытое горение. Полностью потушить пожар удалось к 19:28.

На месте ЧП от ведомства работали 53 человека личного состава с привлечением 15 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе 53 спасателя локализовали огонь в ангаре.