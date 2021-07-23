В Хорватии вводят новые ограничения на курортах

С понедельника, 26 июля, будут запрещены собрания с более 50 человек. Исключения — концерты и спортивные мероприятия, (но и там не более тысячи человек). Все они должны показать либо сертификат о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели COVID-19. Об этом сообщает Euronews.