В Хорватии вводят новые ограничения на курортах

В Хорватии вводят новые ограничения на курортах
В стране уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Англии, России и Кипра. Фото: unsplash
Хорватия решила ужесточить контроль за распространением COVID-19 на курортах Адриатического побережья.
С понедельника, 26 июля, будут запрещены собрания с более 50 человек. Исключения — концерты и спортивные мероприятия, (но и там не более тысячи человек). Все они должны показать либо сертификат о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку, что переболели COVID-19. Об этом сообщает Euronews.
В стране уже ввели обязательные ПЦР-тесты для прибывающих из Англии, России и Кипра, независимо от их статуса вакцинирования. В закрытых общественных местах и ​​в машинах все люди должны носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хорватии из-за аномальной жары объявили наивысший уровень опасности. Так в Загребской, Осиецко-Бараньской и Карловацкой жупаниях (регионах) воздух днем прогрелся до +40 градусов.
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