Россияне назвали города, в которых хотели бы провести старость

Меньше всего, куда хотели бы отправиться жить на пенсии Краснодар (6%) и Калининград (3%). Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Меньше всего, куда хотели бы отправиться жить на пенсии Краснодар (6%) и Калининград (3%). Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Большинство жителей России, опрошенных сервисом «Работа.ру», выйдя на пенсию хотели бы жить в Москве.

«Золото» опроса получила столица, более 15% выбрали именно ее. «Серебро» и «бронза» у Северной столицы (ровно 15%) и Сочи (12%). Меньше всего, куда хотели бы отправиться жить на пенсии Краснодар (6%) и Калининград (3%). Об этом сообщает РБК.

46% заявили о готовности переехать в другой регион на свои сбережения, а 34% хотели бы потратить на это пенсию.18% опрошенных могут продать дом ради переезда, а 15% поможет их бизнес.