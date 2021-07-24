Российские самолеты начнут летать на курорты Египта с 9 августа

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с двумя египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. В неделю будут летать по 10 рейсов.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, самолеты будут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх пять раз в неделю. В дальнейшем число рейсов могут увеличить по результатам визита российской делегации в Египет.

Авиасообщение с Египтом было ограничено с 2015 года, когда случилась авиакатастрофа над Синаем. С того момента летали лишь регулярные рейсы в Каир. С того момента в Египте резко упало количество российских туристов, но многие все равно находили способы до туда добраться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией.