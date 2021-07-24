Россия разрешила полеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию

Россия разрешила полеты в Бахрейн, Доминикану и Молдавию
Авиарейсы в Бахрейн, Доминикану и Молдавию начнут выполняться на взаимной основе с 9 августа. Фото: unsplash

Россия возобновляет регулярное авиасообщение сразу с тремя странами: Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Авиарейсы в Бахрейн, Доминикану и Молдавию начнут выполняться на взаимной основе с 9 августа. Решение о восстановлении авиасообщения приняли с учетом эпидемической обстановки по ковиду в этих странах.

В Манаму (Бахрейн) будут летать по два самолета в неделю. Рейсы в доминиканские города Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата будут отправляться трижды в неделю. А в Кишинев (Молдавия) откроют три рейса в неделю. Все самолеты будут вылетать из Москвы.

Также с 9 августа Россия увеличивает количество регулярных рейсов в сирийский город Дамаск — с одного до трех рейсов в неделю.

Кроме того, как сообщили в оперштабе, с 1 августа число рейсов по маршруту Москва — Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в недели, а из Сочи и Краснодара до Минска — до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские самолеты начнут летать на курорты Египта с 9 августа.

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