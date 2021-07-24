Коронавирусом в Петербурге за сутки заразилось 1937 человек

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1937 человек.

Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 515 266 местных жителей. При этом 490 621 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1931 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 3376 случая. На втором месте Московская область — 2096, а на третьем месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.