Коронавирусом в Петербурге за сутки заразилось 1937 человек

Коронавирусом в Петербурге за сутки заразилось 1937 человек
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1937 человек.

Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 515 266 местных жителей. При этом 490 621 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1931 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 3376 случая. На втором месте Московская область — 2096, а на третьем месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинироваться от ковида можно через три месяца после возможного заболевания, при подтвержденном же диагнозе — через полгода.

заболевшие коронавирусом новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге полиция помогла женщине, а затем поместила ее в изолятор
Экс-участник «Дома-2» посадил ребенка за руль: видео проверит ГИБДД
В Петербурге стартовал ремонт Пискаревского проспекта
В России за сутки коронавирусом заболели почти 24 тысячи человек
В Ленобласти подтвердили 241 новый случай коронавируса
От коронавируса за сутки умерло 73 жителя Петербурга
Коронавирусом в Петербурге за сутки заразилось 1937 человек
Сын Стаса Пьехи вернулся домой после избиения