На трассе Москва — Петербург полыхает прицеп-контейнер

Пожар на М-11. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на М-11. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Рано утром в субботу на трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург, случился автомобильный пожар.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По сообщениям очевидцев, пожар произошел на 576-м километре автомобильной дороги. Загорелся прицеп-контейнер фуры.

Судя по кадрам ролика, контейнер находится на проезжей части. Он либо свалился с фуры, либо водитель сбросил его специально. Столб дыма заметен за несколько десятков метров от места пожара.

О пострадавших не сообщается. Экстренных служб на месте не видно. Что и почему загорелось в контейнере — пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трассу «Скандинавия» перекрыли на полтора часа из-за ДТП с большегрузом.