В Мурино у автомобилиста нашли полкилограмма наркотика

Водитель иномарки в Мурино попался полиции с наркотиками в машине. Сейчас он под подпиской о невыезде.

По информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, 31-летний водитель автомобиля «Опель Вектра» был задержан в Мурино. При обыске его машины полицейские нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с наркотиком. Экспертиза выяснила, что в пакете было более полукилограмма каннабиса.

Накануне, 23 июля, полиция открыла против автомобилиста уголовное дело о незаконном хранении и перевозке наркотических средств. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из «резиновых» квартир в Петербурге в полицию доставили 36 человек. Полицейские обошли 36 многоквартирных домов и наведались более чем в две тысячи квартир.