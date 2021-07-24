Из-за пандемии подростки Петербурга стали чаще совершать преступления

Из-за пандемии подростки Петербурга стали чаще совершать преступления
Пандемия коронавируса стала причиной роста преступности среди подростков. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во время пандемийного 2020 года в Петербурге увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Статистикой преступлений прошлого года поделился зампред Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус, курирующий Северо-Западный федеральный округ. Об этом пишет ТАСС.

Пандемия коронавируса стала причиной роста преступности среди подростков. Кроме того, участились случаи мошенничества в Сети.

В прошлом году выросло число уголовных дел об убийствах и умышленном причинении вреда здоровью, которые совершали подростки из Северной столицы. Чаще всего юные горожане нападали на родных и друзей.

По словам Клауса, в пандемию круг общения подростков сократился, что могло привести к нарастанию негативных эмоций у несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали организатора поездки детей с инвалидностью.

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