В Петербурге задержали подростка за убийство парня

Причиной преступления могла стать внезапная ссора.

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего подростка, который подозревается в убийстве парня. Об этом сегодня, 24 июля, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на Пулковском шоссе. У магазина стояли два парня, которые внезапно поссорились. Это стало причиной агрессивного поведения несовершеннолетнего гражданина Азербайджана, который достал нож и воткнул его в сердце 19-летнего оппонента.

На место прибыла реанимация, но врачи не смогли спасти жизнь пострадавшему – он скончался в машине скорой помощи. Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти женщина ножом ударила свою невестку. По предварительной информации, женщина 1974 года рождения во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударила в живот свою невестку.