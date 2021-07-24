Навка раскритиковала мужчин, занимающихся художественной гимнастикой

Олимпийская чемпионка выразила надежду, что женские виды спорта так и останутся женскими.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала мужчин, которые занимаются спортивной художественной гимнастикой. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте после того, как посмотрела выступление спортсмена в необычном костюме.

«Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?! Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма»,

— написала Навка.

Многие подписчики не согласились с мнением фигуристки: они отметили, что сразу в нескольких видах спорта мужчины надевают яркие наряды, а также напомнили Навке об артистах, которые предпочитают смелые образы. Например, певца Филиппа Киркорова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навка заявила, что ее видео с критикой протестов ограничили в Instagram.