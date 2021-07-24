В Ленобласти мужчина остался без машины, пока выпивал

В Ленобласти мужчина остался без машины, пока выпивал
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Автомобиль угнали, а затем разбили о бетонное ограждение.

В Ленинградской области у мужчины угнали автомобиль, пока он выпивал у берега реки. Об этом сегодня, 24 июля, пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось у реки Луга на улице Петра Баринова. Автомобилист решил выпить на природе и, пока расслаблялся, не заметил, как пропала машина. Ее угнал малознакомый мужчина по имени Александр, который затем разбил легковушку о бетонное ограждение. Угонщик скрылся с места происшествия, на данный момент его разыскивают.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подростка за убийство парня.

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