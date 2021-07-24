В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию: хозяин задержан

Мужчине пришлось выстрелить в ногу, чтобы он сдался. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Ленобласти

Мужчине пришлось выстрелить в ногу, чтобы он сдался. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Ленобласти

Мужчина пытался отстреливаться, но был обезврежен.

В Волховском районе сегодня, 24 июля, задержали предполагаемого владельца крупной нарколаборатории. Мужчина стрелял по незванным гостям, но был обезврежен и пойман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Баландино. Нарколабораторию обнаружили в сарае. Когда владелец заметил сотрудников правоохранительных органов, он схватил охотничий обрез и начал стрелять. Полицейские ранили стрелка в ногу из табельного оружия, после чего мужчине вызвал скорую помощь. Предполагаемый изготовитель наркотиков отказался давать показания и потребовал предоставить ему адвоката.

В сарае обнаружили емкости с веществами для варки, различное оборудование и специальный защитный костюм. Также в доме обнаружили двух женщин – непонятно, имеют ли они какое-то отношение к незаконному бизнесу.

Обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что годовалую девочку с отравлением наркотиками спасла санавиация Ленобласти.