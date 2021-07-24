На Гостилицком шоссе нашли боеприпас: его уже ликвидировали

На Гостилицком шоссе нашли боеприпас: его уже ликвидировали
Неразорвавшийся снаряд. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На участок приехали военные, которые вывезли снаряд на полигон.

В Ленинградской области на участке жилого дома нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 24 июля, пишет «Фонтанка».

Известно, что опасный предмет нашли на 6-м километре Гостилицкого шоссе. Снаряд обнаружили во время ежегодной чистки пожарного водоема – его захватил ковш экскаватора. Из-за нехватки саперов на протяжении нескольких дней боеприпас лежал на земле, а местной жительнице приходилось накрывать его мокрой простыней, чтобы солнце не спровоцировало химическую реакцию.

Наконец на место инцидента прибыли военные и забрали боеприпас. Его увезли на полигон для дальнейшей ликвидации. К счастью, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочие нашли в земле в Невском районе артиллерийские снаряды. Снаряды вывезли на полигон за чертой города для уничтожения.

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