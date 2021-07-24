В Ленобласти возбудили уголовные дела после обнаружения нарколаборатории

Сегодня было возбуждено сразу нескольких уголовных дел. Фото: СК РФ по Ленобласти

Сегодня было возбуждено сразу нескольких уголовных дел. Фото: СК РФ по Ленобласти

Ее владелец не только изготавливал наркотики, но также стрелял по полицейским.

В Ленинградской области возбудили сразу несколько уголовных дел после обнаружения нарколаборатории. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в СК РФ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в частный дом в эту субботу в деревню Баландино. Предполагаемый владелец нарколаботории хотел прогнать нежданных гостей и начал стрелять из ружья, которое не имел право хранить. Его удалось успокоить только выстрелом из табельного оружия в ногу. После этого мужчине вызвали скорую помощь. Кроме него никто не пострадал.

В результате инцидента возбудили несколько дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Также мужчину подозревают в изготовлении и сбыте наркотических веществ – в ходе обысков было обнаружено соответствующее оборудование и более пяти килограммов запрещенных веществ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что годовалую девочку с отравлением наркотиками спасла санавиация Ленобласти.