До +26 градусов тепла ожидается в Ленобласти 25 июля

В воскресенье, 25 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков.

В ночное время суток температура воздуха будет на уровне +10…+15 градусов, у водоемов местами +5 градусов.

Днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Ветер западных направлений ночью слабый, днем его порывы будут достигать 4-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.