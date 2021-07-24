В Турции призвали ужесточить меры по отношению к россиянам

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить меры по отношению к россиянам на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

«По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры», — написал он в Twitter

По его словам, иначе остановить рост показателей по коронавирусу не удастся.

По последним данным, в Турции зафиксировано 5 574 997 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 410 554 пациента, число смертельных исходов достигло 50 821.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что турецкие власти упростили правила въезда для туристов из России, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Так, привитым россиянам, в том числе вакцинами российского производства, больше не нужна справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.