У развязки с Мурманским шоссе на КАД произошла массовая авария

У развязки с Мурманским шоссе на КАД произошла массовая авария
На КАД произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 25 июля на КАД, перед развязкой с Мурманским шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, в аварию попали пять машин. В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, два автомобиля получили сильные повреждения.

На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.

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