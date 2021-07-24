У развязки с Мурманским шоссе на КАД произошла массовая авария

В ночь на 25 июля на КАД, перед развязкой с Мурманским шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
По словам очевидцев, в аварию попали пять машин. В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, два автомобиля получили сильные повреждения.
На место происшествия прибыли спасатели. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.