В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек

В Орловской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент произошел в субботу, 24 июля.
В результате происшествия пострадали шесть человек. Двое госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz, мужчина 1988 года рождения, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью» под управлением водителя 1992 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.