В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек

В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек
В аварии пострадали шесть человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Орловской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 24 июля.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Двое госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz, мужчина 1988 года рождения, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью» под управлением водителя 1992 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.

авария дтп орел


 

Новости партнеров
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Удельном парке заметили подстреленную утку
Трамп снова упрекнул Байдена в одобрении «Северного потока — 2»
Три человека пострадали в ДТП на Маршала Блюхера
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Химками» в первом туре РПЛ
В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек
У развязки с Мурманским шоссе на КАД произошла массовая авария
Названы регионы России, которые настигнет аномальное похолодание
На юге Бельгии произошло новое наводнение