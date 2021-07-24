В крупной лобовой аварии под Орлом пострадали шесть человек

В аварии пострадали шесть человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В аварии пострадали шесть человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Орловской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 24 июля.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Двое госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Matiz, мужчина 1988 года рождения, двигаясь по автодороге Орел – Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью» под управлением водителя 1992 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.