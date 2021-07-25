Три человека пострадали в ДТП на Маршала Блюхера

В субботу, 24 июля, на перекрёстке в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое человек.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Замшина.

Видео с места происшествия появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как в поворачивающий на перекрёстке Volkswagen на большой скорости влетает Skoda Rapid.

Как сообщает 78.ru, в ДТП пострадали трое мужчин — 26, 52 и 90 лет. Пострадавших госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.