В США рассматривают введение обязательной вакцинации

В США рассматривают введение обязательной вакцинации
Еще снизить заболеваемость можно ужесточив правила ношения масок и перчаток. Фото: unsplash

В США в Белом доме рассматривают введение обязательной прививки как одну из мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Правительство страны «активно изучает», как предоставить третью дозу вакцинации уязвимым группам населения, которым потребуется повторная прививка. Этим объясняется закупка нескольких миллионов дополнительных доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает CNN

Еще снизить заболеваемость можно ужесточив правила ношения масок и перчаток, отмечают в правительстве США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти США разочаровались решением Поднебесной отказаться от поисков источника COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Так, позиция Китая, по мнению США, безответственная и опасная. Пресс-секретарь отметила , что Штаты продолжат требовать от властей Пекина доступ к данным.

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