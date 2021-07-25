В ДТП в Тихвине погиб водитель скутера

В ДТП в Тихвине погиб водитель скутера
В аварии погиб один человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 июля около 08:15 в Тихвине водитель 1970 года рождения, управляя своим скутером, двигаясь от Красавского шоссе в сторону улицы Победы, неверно выбрал дистанцию, не справился с управлением и влетел в трактор «Беларус» под управлением лишенного водительского удостоверения тракториста-машиниста 1975 года рождения. В результате ДТП водитель скутера скончался на месте происшествия.

В отношении водителя трактора составлен протокол об административном нарушении за управление транспортным средством без необходимых документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.

авария дтп тихвин


 

Новости партнеров
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В честь Дня ВМФ в Петербурге зажгли Ростральные колонны
В Пулково в воскресенье задержали два авиарейса
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
В ДТП в Тихвине погиб водитель скутера
На Дворцовой набережной собралась толпа
В Петербурге начался парад ко Дню ВМФ
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали более 31 тыс. человек
В Петербурге проходят рамки в переулке Мошкова