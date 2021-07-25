В ДТП в Тихвине погиб водитель скутера

В аварии погиб один человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В аварии погиб один человек. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 24 июля около 08:15 в Тихвине водитель 1970 года рождения, управляя своим скутером, двигаясь от Красавского шоссе в сторону улицы Победы, неверно выбрал дистанцию, не справился с управлением и влетел в трактор «Беларус» под управлением лишенного водительского удостоверения тракториста-машиниста 1975 года рождения. В результате ДТП водитель скутера скончался на месте происшествия.

В отношении водителя трактора составлен протокол об административном нарушении за управление транспортным средством без необходимых документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП на улице Народного Ополчения стало причиной возбуждения уголовного дела. Виновника аварии с пострадавшими задержали.