Под окнами многоэтажки на Глухарской обнаружили труп

У дом на Глухарской нашли труп. Фото: vk.com/spb_today

У дом на Глухарской нашли труп. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 25 июля, под окнами на Глухарской улице нашли труп.

По словам очевидцев, женщина выпала из окна многоэтажки.

«На Глухарской из окна многоэтажки выпала женщина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что место трагедии огорожено лентами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в Бокситогорском районе две женщины обнаружили тело. Мертвую женщину нашли в лесном массиве.