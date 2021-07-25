В Выборгском районе десять спасателей потушили дачный дом

В воскресенье, 25 июля, в Выборгском районе Ленобласти в воскресенье, произошел пожар в одном из садоводств.

Возгорание произошло в СНТ «Механизатор» на улице Витаминной. Горел дачный дом на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил в 12:15. Справиться с огнем удалось в 13:20.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.