В Выборгском районе десять спасателей потушили дачный дом

В Выборгском районе десять спасателей потушили дачный дом
Пожар потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 25 июля, в Выборгском районе Ленобласти в воскресенье, произошел пожар в одном из садоводств.

Возгорание произошло в СНТ «Механизатор» на улице Витаминной. Горел дачный дом на площади 100 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил в 12:15. Справиться с огнем удалось в 13:20.

В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

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