В Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире

В воскресенье, 25 июля, в Кронштадтском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Пожар произошел на Кронштадтский район на улице Флотская, д.12А, сообщили в ГУ МЧС по городу.

По предварительной информации, загорелась квартира.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало.

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