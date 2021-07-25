В Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире

В воскресенье, 25 июля, в Кронштадтском районе произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Пожар произошел на Кронштадтский район на улице Флотская, д.12А, сообщили в ГУ МЧС по городу.
По предварительной информации, загорелась квартира.
В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.