Пляжи Сочи снова открыли для купания

Пляжи Сочи снова открыли для купания
С пляжей убрали весь мусор. Фото: скриншот "Типичный Сочи"

Пляжи Сочи снова открылись для жителей и туристов. Днем ранее пляжи были закрыты из-за штормового предупреждения.

По данным администрация города, во время непогоды прибрежные территории и оборудование не пострадали.

С пляжей убрали весь мусор. Сейчас море успокоилось, купаться снова разрешено.

Напомним, 22 июля в Сочи начались дожди, которые не прекращались весь следующий день.

Сильные ливни обрушились на Сочи и затопили несколько районов города. Выпавшие осадки спровоцировали разливы четырех рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. К вечеру 23 июля ливень в Сочи прекратился, в реках начал снижаться уровень воды. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале месяца в Сочи готовились к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек.

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