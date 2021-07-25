Пляжи Сочи снова открыли для купания

С пляжей убрали весь мусор. Фото: скриншот "Типичный Сочи"

С пляжей убрали весь мусор. Фото: скриншот "Типичный Сочи"

Пляжи Сочи снова открылись для жителей и туристов. Днем ранее пляжи были закрыты из-за штормового предупреждения.

По данным администрация города, во время непогоды прибрежные территории и оборудование не пострадали.

С пляжей убрали весь мусор. Сейчас море успокоилось, купаться снова разрешено.

Напомним, 22 июля в Сочи начались дожди, которые не прекращались весь следующий день.

Сильные ливни обрушились на Сочи и затопили несколько районов города. Выпавшие осадки спровоцировали разливы четырех рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. К вечеру 23 июля ливень в Сочи прекратился, в реках начал снижаться уровень воды. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале месяца в Сочи готовились к эвакуации жителей из-за критического подъема уровня рек.