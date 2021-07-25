Пожар в Кронштадте унес жизнь одного человека

В воскресенье, 25 июля, в результате пожара в Кронштадте погибла женщина.

Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Пожар произошел на Кронштадтский район на улице Флотская, д.12А, сообщили в ГУ МЧС по городу. Там загорелась квартира.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

В одной из комнат спасатели нашли тело женщины, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.