Пожар в Кронштадте унес жизнь одного человека

Пожар в Кронштадте унес жизнь одного человека
В Кронштадтском районе произошел пожар. Фото: скриншот Google Maps

В воскресенье, 25 июля, в результате пожара в Кронштадте погибла женщина.

Сообщение о возгорании поступило в 14:38. Пожар произошел на Кронштадтский район на улице Флотская, д.12А, сообщили в ГУ МЧС по городу. Там загорелась квартира.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

В одной из комнат спасатели нашли тело женщины, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

кронштадт пожар происшествия


 

Новости партнеров
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар в Кронштадте унес жизнь одного человека
Крупный пожар в доме на Лиговском локализован
Ранг пожара на Лиговском проспекте повышен до №3
В Приморском районе в ДТП пострадал мотоциклист
Пляжи Сочи снова открыли для купания
На Лиговском проспекте тушат пожар ранга № 2 на площади 300 квадратных метров
Салют прогремит в честь Дня ВМФ в Кронштадте
В Кронштадтском районе 12 спасателей тушат пожар в квартире