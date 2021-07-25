На Октябрьской набережной сгорел BMW

На Октябрьской набережной сгорел BMW
Пожар произошел на На Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В воскресенье, 25 июля, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступало в 16:37. На Октябрьской набережной, д.96,корп.1 загорелся легковой автомобиль BMW.

В машине сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:47.

Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.

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