На Октябрьской набережной сгорел BMW

В воскресенье, 25 июля, в Невском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступало в 16:37. На Октябрьской набережной, д.96,корп.1 загорелся легковой автомобиль BMW.
В машине сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:47.
Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.