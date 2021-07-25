Вирусолог назвал три направления борьбы с ковидом

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал о трех направления в борьбе коронавирусом.
Первый «фронт» — это разработка вакцин. При этом, как отмечает эксперт, вирус очень изменчив, поэтому препараты, действующие против первоначального штамма, могут быть неэффективны по отношению к новым мутациям, передает радио Sputnik.
Второе направление – это разработка специфических веществ-ингибиторов, которые не дают вирусу размножаться. Третье — это спасение тех, кто заболел тяжелой формой коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.