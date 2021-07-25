Вирусолог назвал три направления борьбы с ковидом

Вирусолог назвал три направления борьбы с ковидом
Первый «фронт» — это разработка вакцин. Фото: gov.spb.ru

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал о трех направления в борьбе коронавирусом.

Первый «фронт» — это разработка вакцин. При этом, как отмечает эксперт, вирус очень изменчив, поэтому препараты, действующие против первоначального штамма, могут быть неэффективны по отношению к новым мутациям, передает радио Sputnik.

Второе направление – это разработка специфических веществ-ингибиторов, которые не дают вирусу размножаться. Третье — это спасение тех, кто заболел тяжелой формой коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.

вирусолог ковид коронавирус


 

Новости партнеров
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог назвал три направления борьбы с ковидом
На Октябрьской набережной сгорел BMW
До +29 градусов тепла ожидается в Петербурге в понедельник
В начале недели в Ленобласть вернется жара
При пожаре на Лиговском пострадал один человек
Пожар в Кронштадте унес жизнь одного человека
Крупный пожар в доме на Лиговском локализован
Ранг пожара на Лиговском проспекте повышен до №3