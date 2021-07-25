Владелец нарколаборатории из Ленобласти скрывался от полиции 10 лет

Владелец нарколаборатории из Ленобласти скрывался от полиции 10 лет
В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел. Фото: СК РФ по Ленобласти

Россиянин сбежал из колонии и долгое время скрывался от сотрудников правоохранительных органов.

Россиянин, который является владельцем нарколаборатории в Ленинградской области, находился в федеральном розыске на протяжении 10 лет. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что 45-летний мужчина в 2010 году был приговорен к лишению свободы из-за убийства. Спустя год ему удалось скрыться, сбежав из колонии. С тех пор преступника не могли поймать. Видимо, он затаился в Ленинградской области, а затем начал заниматься незаконным бизнесом – производил наркотики и распространял их.

Напоминаем, что подозреваемого задержали в деревне Баландино, где обнаружили нарколабораторию в сарае на дачном участке. Он стрелял по полицейским, надеясь сбежать и на этот раз, но ничего не вышло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовные дела после обнаружения нарколаборатории.

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