Подросток, зарезавший парня в Московском районе, заключен под стражу

Он пробудет под арестом до 23 сентября 2021 года.

Московский районный суд сегодня, 25 июля, отправил под арест несовершеннолетнего парня, подозреваемого в убийстве знакомого. Он пробудет за решеткой до 23 сентября 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля на Пулковском шоссе. Там по непонятной причине поссорились два парня – один из них в ходе конфликта достал нож и пырнул им оппонента прямо в грудь. В результате пострадавший скончался из-за серьезности полученных травм.

Задержанный признал свою вину и просил домашний арест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под окнами многоэтажки на Глухарской обнаружили труп. По словам очевидцев, женщина выпала из окна многоэтажки.