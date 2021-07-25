На Бутлерова на кровати лежали окровавленные мать и сын

На Бутлерова на кровати лежали окровавленные мать и сын
Подозреваемый пока не найден. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Тела, судя по всему, лежали в квартире довольно долго.

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после обнаружения двух трупов в квартире. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на улице Бутлерова. Местные жители обратили внимание на странный запах, доносящийся из квартиры, в которой проживала пожилая женщина.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили в кровати два окровавленных трупа мужчины и женщины. Они, судя по всему, умерли довольно давно от ножа.

Пока что непонятно, кто мог убить двух человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток, зарезавший парня в Московском районе, заключен под стражу. Он пробудет под арестом до 23 сентября 2021 года.

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